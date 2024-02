Yangwang U7, hyper-berlina elettrica da 1.287 cv del gruppo BYD. Aerodinamica record con cx 0,195 e controllo assetto DiSus

Chi l’ha già definita la prima vera hyper-berlina elettrica non ha tutti i torti. Con i suoi quattro motori la Yangwang U7 mette a disposizione un potenza di 1.287 Cv, cioè lo stesso valore che che si ottiene sommando l’output di due Bmw M5 o, per restare in tema di bolidi a batteria, ben 262 Cv in più rispetto alla pur straordinaria Tesla Model S Plaid. I dati di questo inedito modello del marchio Yangwang - che il colosso cinese Byd ha presentato nel maggio dello scorso anno - arrivano, prima del debutto commerciale, dal sito del Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology.

Le tabelle chiariscono anche che la U7 nella versione di punta con questa potenza e 800 km di autonomia sfrutta una poderosa batteria LFP da 135,5 kWh. E che è previsto anche un più ‘calmò modello entry level con autonomia di 720 km. Lunga 5,26 metri, larga 1,99 e alta 1,52, la Yangwang U7 vanta, secondo quanto viene pubblicato nel sito aziendale, un incredibile coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) di appena 0,195. Questo valore polverizzerebbe quello della precedente ‘primatistà mondiale, la Tesla Model S cioè 0,208. Ma dovrebbe essere alla base della grande autonomia a velocità contenute e - per contro - di hyper prestazioni sfruttando appieno i quattro propulsori, uno per ruota.

Al riguardo non sono state diffuse informazioni ufficiali ma basandosi anche su quanto è stato comunicato un anno fa per la super-sportiva U9 - con cui U7 condividerà molto probabilmente molti elementi - è lecito immaginare che l’hyper-berlina cinese potrà scattare da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi e toccare i 300 km/h. Ci sarà certamente, invece, il sistema DiSus che è una tecnologia proprietaria che Byd ha sviluppato - dopo i suoi altri brevetti come e-Platform 3.0, Blade Battery ed e4 Platform - per gestire tutti i movimenti della vettura attraverso tre sistemi denominati Damping Body Control System, Intelligent Hydraulic Body Control System e Intelligent Air Body Control System.