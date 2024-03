Zagato AGTZ Twin Tail, l’omaggio della carrozzeria milanese all’Alpine A220 che corse a Le Mans

MILANO – La celebre Carrozzeria Zagato ha reinterpretato in chiave moderna la Alpine A220 che disputò la 24 Ore di Le Mans del 1968. La nuova AGTZ Twin Tail, questo il nome dell’ultima opera realizzata dall’atelier milanese, è un omaggio al glorioso passato del marchio francese ma con un design unico e moderno. Basata sulla piccola sportiva Alpine A110, Zagato ha sfruttato le tecnologie del nuovo millennio per realizzare una serie limitata di soli diciannove esemplari di questa Gran Turismo a coda lunga.

Pur se basata sul telaio della sportiva di Casa Renault, Zagato ha totalmente rivisto l’aerodinamica della vettura realizzando una carrozzeria in fibra di carbonio. Il lavoro svolto dagli artigiani lo si può apprezzare già dal frontale. Filante e aguzzo, il muso è dotato da fari allungati, ispirati proprio alla Alpine A220, oltre a una nuova griglia e il cofano con feritoie per indirizzare l’aria verso l’abitacolo. Proprio nella sezione centrale fa bella mostra il tetto “a doppia bolla” con le due gobbe diventate un vezzo stilistico di Zagato, così come il taglio dei finestrini laterali.

Ma l’aspetto più accattivante della AGTZ Twin Tail è senz’altro il retrotreno intercambiabile. Realizzata interamente in carbonio, la “coda lunga” è un esplicito richiamo alle Alpine da gara degli anni ’60 che utilizzava un retrotreno più lungo per migliorare l’efficienza aerodinamica. Così come in passato, anche sulla sportiva del nuovo millennio la coda può essere rimossa per lasciare spazio a un posteriore più convenzionale e pratico. L’accuratezza nei dettagli la si può osservare da ogni angolazione, lo si può notare dai cerchi carenati e dalle prese d’aria poste sopra i passaruota posteriori.

Sebbene i dettagli tecnici e le prestazioni della supercar non siano stati resi ancora noti, è lecito pensare che alla base della AGTZ Twin Tail ci sia lo stesso propulsore che equipaggia la Alpine A110. Stiamo parlando del 1.8 litri, abbinato al cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti, che nella versione più spinta può toccare i 300 CV e raggiungere una velocità massima di 285 km/h, oltre a coprire lo 0-100 km/h in soli 3,9 secondi. Potendo contare su una base estremamente leggera, la Alpine A110 pesa circa 1.100 kg, anche la vettura di Zagato sicuramente farà del peso un suo punto di forza.

Non si tratta di un’iniziativa ufficiale da parte di Renault, bensì di un’ulteriore dimostrazione delle capacità artistiche e artigianali della Zagato che produrrà solamente diciannove esemplari della AGTZ Twin Tail. Le vetture potranno essere completamente personalizzate sia nella livrea, a tal proposito è stata rilasciata anche una colorazione Hommage Blu con il logo della Losanga sulla coda, che negli interni. Venduta a un prezzo che partirà da 650.000 Euro, per ammirare dal vivo l’ultima realizzazione della carrozzeria Zagato bisognerà attendere il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, in programma il prossimo maggio.