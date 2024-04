Una mostra per i 75 anni dell'Abarth. E una sorpresa: la nuova 1300 OT in 5 esemplari

"Questo è il santuario dei gioielli del passato, ma anche una fonte di idee per il futuro". Roberto Giolito è il padrone di casa dell'Heritage Hub Stellantis, dove vengono conservati i modelli più iconici e curiosi dei brand Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Abarth.

E proprio allo Scorpione viene ora riservato un doppio omaggio per il 75° compleanno. Il team Heritage di Stellantis ha infatti realizzato un’esposizione temporanea di alcune preziose rarità Abarth, appartenenti a collezionisti privati e alla collezione aziendale permanente. La mostra ripercorre le tappe salienti del brand, attraverso alcune delle sue vetture più famose. In più, ecco l'annuncio del progetto Abarth Classiche 1300 OT che offre un'opportunità unica. Il nuovo progetto nell’ambito “Reloaded by Creators” di Heritage è rappresentato – per ora - da un modello di stile in scala 1:3 che esprime in ogni dettaglio la forma definitiva della nuova vettura, un sogno sportivo che verrà realizzato in 5 esemplari. 1300 OT è l’evoluzione della Abarth Classiche 1000 SP creata da Heritage nel 2021 (5 esemplari venduti a tempo di record). Adesso arriva la reinterpretazione moderna dell’iconica vettura sportiva degli anni ’60. La nuova Abarth Classiche 1300 OT sarà prodotta e venduta dal dipartimento Heritage Stellantis ed è già ordinabile (per informazioni il sito Heritage o la mail heritage@stellantis.com).

Oltre ai 12 esemplari esposti all’ingresso del polo museale di via Plava a Torino, la rassegna consente di ammirare altri 26 modelli Abarth disseminati all’interno dello spazio espositivo, sia quelli solitamente esposti nelle aree tematiche che quelli collocati in zone più defilate ma altrettanto preziosi. La mostra inaugurata il 12 aprile sarà visitabile per tre mesi acquistando il biglietto per la visita guidata all’Heritage Hub. «Raccontare le tappe salienti del marchio Abarth permette di scoprire auto da record, kit di elaborazione rivoluzionari e corse leggendarie che hanno segnato il progresso tecnologico e le vicende sportive", spiega Giolito,

A sottolineare la continua evoluzione del brand, alla rassegna sono presenti due modelli di ultima generazione: l'Abarth 500e con livrea Poison Blue e la nuovissima Abarth 695 75° Anniversario.