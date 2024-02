Aprilia RS 457, aperto il prebooking per la nuova sportiva della casa di Noale che punta a giovani motociclisti

Per accedere al mondo delle sportività firmata Aprilia, da ora è possibile prenotare in anticipo la nuova RS 457, ovvero la nuova sportiva bicilindrica pensata dalla casa di Noale per i giovani motociclisti. Proprio a questo modello è dedicato il prebooking disponibile sulla pagina web della casa motociclistica. Aprilia RS 457 è stata pensata per essere potente e divertente, con soluzioni tecniche e gestione elettronica raffinate, di diretta derivazione dalle classi superiori. Al pubblico, il modello è proposto al prezzo di 7.199 Euro. I primi esemplari di RS 457 saranno riservati a coloro che decidono di prenotarsi online per l’acquisto.

Aprilia RS 457 nasce da un progetto completamente nuovo e ha, tra i suoi punti di forza, la leggerezza, vantando il miglior rapporto peso potenza possibile per una moto guidabile con patente A2, la facilità di guida e la dotazione tecnologica. La nuova sportiva di Aprilia è spinta da un bicilindrico fronte marcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro, capace di 35 kW di potenza, il massimo possibile per una moto guidabile con patente A2. Come da tradizione Aprilia, l’equipaggiamento elettronico di serie è completo e comprende acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode, ABS e traction control regolabile ed escludibile. Tra gli accessori, il cambio elettronico quick shift.