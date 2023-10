Aprilia Tuareg si rifà il “trucco” in vista del 2024. Nuove colorazioni ispirate al ritorno del modello nei rally raid

In vista del suo ritorno al mondo delle competizioni in fuoristrada nel deserto africano, Aprilia Tuareg si rifà il ‘”trucco” per il 2024. La due ruote di Noale, progettata per superare il fuoristrada più duro, compreso quello dei grandi rally raid si presenta in scena in una veste rinnovata, grazie a tre nuove colorazioni. Aprilia Tuareg My 2024 è infatti proposta nelle nuove tinte Atreides Black e Canyon Sand, ispirate agli habitat ai la adventure bicilindrica aspira, alle quali si aggiunge lo schema cromatico Dakar Podium, come omaggio alla moto che conquistò il terzo posto assoluto, con tre vittorie di tappa, alla Dakar del 2010, ovvero l’Aprilia Rxw 4.5 guidata da Francisco "Chaleco" Lopez.

Tutte le nuove tinte sono abbinate a un inedito telaio verniciato in rosso, a sottolineare ulteriormente la sportività di Aprilia Tuareg, protagonista quest’anno di un debutto nelle competizioni offroad, nell’ambito del progetto ‘Back to Africà. Nella versione sviluppata da Aprilia Racing con la collaborazione di GCorse dei fratelli Guareschi, Aprilia Tuareg è infatti in lotta per la conquista del Campionato Italiano Motorally ed è reduce dal terzo posto conquistato al Rally Transanatolia. Per il 2024, poi, anche la linea accessori dedicata a Tuareg si arricchisce, con un filtro aria studiato appositamente per l’utilizzo in fuoristrada e su strade polverose, il cui potere filtrante protegge il motore da possibili passaggi di polvere in aspirazione. Aprilia Tuareg è già disponibile presso la rete Aprilia nelle nuove colorazioni.