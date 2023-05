Ducati Monster si rifà il look e si veste in Iceberg White. Nuova livrea per la naked di Borgo Panigale

Per il 2024 Ducati aggiorna la gamma colori del Monster con la livrea Iceberg White. La nuova livrea si aggiunge alle colorazioni Ducati Red e Aviator Grey ed è disponibile anche per la versione Plus, caratterizzata dall’aggiunta di cupolino e cover sella passeggero che rendono il Monster ancora più sportivo. La nuova livrea è stata pensata per esaltare le linee essenziali e pulite del Monster grazie all’accostamento tra il bianco freddo Iceberg White e il Rosso Ducati scelto per il rivestimento della sella. Il Monster fa della leggerezza uno dei suoi punti di forza e ogni componente è stato progettato per avere il minor peso possibile, dal telaio Front Frame al codino fissato direttamente al motore, per una riduzione di peso totale di 18 kg rispetto alla precedente generazione.

Il risultato è una moto agile e compatta per muoversi facilmente nel traffico e allo stesso tempo di garantire il pieno controllo in ogni situazione. La facilità di guida del Monster è supportata da una posizione di guida studiata per far sentire il pilota sempre a proprio agio. L’altezza da terra di 820 mm della sella e i fianchi stretti della moto permettono di appoggiare i piedi a terra con facilità, mentre la posizione delle pedane e del manubrio agevola la distensione di busto e gambe. Il comparto elettronico del Monster è di ultima generazione, con Abs Cornering, Traction Control e Wheelie Control, regolabili su diversi livelli di intervento. Tutte le informazioni utili per la guida sono ben visibili nel display Tft a colori da 4.3«. L’indole sportiva del Monster è poi esaltata dalla presenza del Launch Control.