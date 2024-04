Emilia Romagna, un 2024 “tutto in sella”. L’appuntamento clou è l'Italian Bike Festival, dal 13 al 15 settembre

L’Emilia-Romagna ha 9mila km tra percorsi stradali, con piste ciclabili e tracciati sterrati per mountain bike e E-bike, e 10 ciclovie, dalla Via Romagna (463 km tracciati e protetti tra mare e collina che attraversano la Romagna) alla Food Valley Bike (70 chilometri attraverso le terre di Giuseppe Verdi e i luoghi di origine di salumi simbolo della tradizione italiana come il Culatello di Zibello), passando per la Ciclovia di Dante (225 km da Ravenna a Firenze sul cammino del Sommo Poeta) e la Ciclabile del Parco del Delta del Po (5,4 km a filo d’acqua, completamente circondati dalle valli di Comacchio). E per chi ama la bici, questa regione è la tappa irrinunciabile per vivere la bici attraverso i più importanti eventi ciclistici internazionali, sono confermate prestigiose manifestazioni, le Gran Fondo e le gare ciclistiche, dalla Nove Colli di Cesenatico all’Appenninica MTB Stage Race nel Reggiano, al passaggio del Giro d’Italia con la tappa Riccione-Cento e per la prima volta la Grand Départ del Tour de France dall’Italia, con le prime tre tappe in Emilia-Romagna, Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino.



Anche Davide Cassani, Presidente APT Servizi Emilia-Romagna ha confermato che “l’Emilia-Romagna è una regione in cui il ciclismo ha radici profonde, è una terra che da tanti anni investe nell’offerta turistica del cicloturismo, che investe in questa direzione e che sta portando risultati straordinari, oggi rappresenta un vero e proprio hub dove si fa ciclismo a 360 gradi». In questo palcoscenico, ritorna al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico la nuova edizione dell’IBF - Italian Bike Festival, manifestazione dedicata al mondo delle bici e al cicloturismo che ha ricevuto la qualifica di Fiera Internazionale dalla Regione Emilia-Romagna. L’appuntamento per tutti è dal 13 al 15 settembre prossimi per tutti gli amanti delle due ruote, già on line il link per iscriversi gratuitamente all’evento https://italianbikefestival.net/registrati/. Un evento diventato sempre più importante, a sei mesi dal via della settima edizione, sono già più del 70% gli spazi prenotati.



Un’occasione irrinunciabile per il settore bike e della mobilità dolce, anche Fabrizio Ravasio, Managing Director di Taking Off, società organizzatrice di IBF, ha confermato di “essere il punto di riferimento in Europa tra gli eventi espositivi di settore, l’occasione unica per il cliente finale di conoscere dal vivo i protagonisti, incontrare le aziende, testare le ultime novità in tema di prodotti e con un’offerta merceologica che mette al centro il business e la proposta turistica più qualificata”. IBF – Italian Bike Festival è anche l’unico appuntamento espositivo dedicato al mondo bici che dà la possibilità a tutti di effettuare test bike su due tracciati esclusivi: l’ormai iconica Yamaha Off-Road Arena che sarà dedicata ai test delle MTB, E-MTB, ciclocross e gravel, e la pista internazionale del circuito di Misano denominata Campagnolo Road Circuit, destinata invece alle prove su strada.