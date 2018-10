Honda Africa Twin Adventure Sports, facile e divertente con il nuovo cambio automatico/sequenziale

ROMA - Il brand alato celebra i 30 anni dalla nascita del primo modello, la leggendaria XRV 650 presentata nel 1988. Un nuovo modello celebrativo, la Africa Twin Adventure Sports. Una moto decisamente votata all’avventura, come la sua gloriosa antenata RD03, stella indimenticata della Dakar. Una moto dal grande successo, soprattutto in Italia, paese con il record di vendite in Europa. Oggi Honda presenta la CRF1000L Africa Twin Adventure Sports con una novità assoluta: il cambio automatico/sequenziale. Quello che salta subito all’occhio è proprio la mancanza del pedale del cambio e della leva della frizione sul manubrio, mentre spostata decisamente più avanti per evitare errori durante la guida, troviamo la leva del freno a mano che agisce sull’impianto frenante posteriore.

La CRF1000L Africa Twin Adventure Sports è una moto facile da guidare grazie alle geometrie del telaio e alla posizione di guida. Relativamente bassa la seduta, sono però disponibili tre diverse altezze per la sella. Parabrezza alto dal carattere aggressivo, manubrio comodo e largo con il serbatoio ampio tanto da proteggere le gambe dal vento e utile nelle curve più strette. Peso a secco di 218 kg. Gruppi ottici anteriori e posteriori a LED, come la strumentazione. Il propulsore è un 1.000 cc bicilindrico in linea raffreddato a liquido capace di sviluppare ben 95 CV a 7.500 giri/min e una coppia di 99 Nm a 6.000 giri. Il tutto incastonato in una ciclistica che rende la guida di questa moto facile e molto piacevole. Nuovo airbox e impianto di scarico dedicato.

Nuova anche la forcella Showa regolabile da 45 mm che fa coppia con il mono ammortizzatore pluri regolabile dall’escursione maggiorata. Impianto frenante Nissin con doppio disco a margherita da 310 mm e pinze a quattro pistoncini con attacco radiale all’anteriore e un disco da 256 mm e pinza a due pistoncini al posteriore. Sistema ABS a due canali disinseribile sulla ruota posteriore. Cerchi da 21 pollici davanti e 18 pollici dietro con pneumatici rispettivamente 90/90 e 150/70.



Africa Twin Adventure Sports: la guida con il cambio DCT. Con il nuovo cambio DCT si può scegliere se guidare in modalità totalmente automatica selezionando il tasto AT oppure in modalità sequenziale, MT, utilizzando i pulsanti sul blocchetto sinistro posizionati sul manubrio per aumentare o diminuire le marce. In modalità guida automatica il computer di bordo propone altre due opzioni: D, Drive, per una guida più morbida e S, Sport, per un utilizzo più reattivo. A sua volta la modalità S, Sport, propone altre tre varianti: S1, S2 o S3, dove al crescere del numero cresce la potenza che la moto è in grado di sprigionare e la modalità di erogazione. Infine, in off-Road, grazie al tasto G posizionato sotto il cupolino, è possibile agire sulla trazione e sulla motricità dove le scarse condizioni di aderenza rendono la guida più difficile.

In fuoristrada l’utilizzo del cambio automatico risulta davvero comodo e favorisce la guida in piedi resa “confortevole” anche grazie dalla discreta larghezza del serbatoio che permette di stringerlo bene con le gambe per direzionare meglio la moto, nonché dal largo e alto manubrio. Il cambio sequenziale si caratterizza per innesti rapidi e precisi, mentre nelle frenate d'emergenza la moto scala automaticamente le marce scegliendo l'innesto più adatto in base alla velocità raggiunta subito dopo la frenata per essere pronti a ripartire e tornare successivamente all’utilizzo sequenziale.



I prezzi della Africa Twin Adventure Sports partono da 13.450 euro per la versione con cambio meccanico tradizionale e arrivano fino a 16.400 euro per la versione con il nuovo cambio DCT.