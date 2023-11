Honda SH 2024, omologazione Euro 5+, nuovi colori e la versione Vetro con vernice amica dell’ambiente

L’Honda SH si rinnova con una nuova gamma, nuovi colori e un maggior rispetto dell’ambiente grazie all’omologazione Euro 5+ per i motori più piccoli e un nuovo materiale e un nuovo tipo di finitura superficiale utilizzati per la prima volta sulla SH Vetro.

Si tratta di una carrozzeria realizzata in un materiale innovativo accoppiato ad un altrettanto nuovo metodo di verniciatura che restituisce delle nuance nere e verdi. Il merito, oltre al materiale, è della vernice semitrasparente verde la cui produzione contribuisce a ridurre del 9,5% le emissioni di CO2 su base annua. Insomma: maggior rispetto per l’ambiente e aspetto più intrigante, grazie anche al contrasto cromatico con il parafango e le carene inferiori in nero, il logo Honda bianco e il logo SH argento sulle fiancate. Anche ruote, forcella e scarico sono di colore nero.

L’SH Vetro sarà disponibile con il motore da 125 e 150 cc che ora sono omologati Euro 5+. Tale specifica sarà obbligatoria per tutte le due ruote di nuova omologazione dal 2024 e di nuova immatricolazione dall’anno successivo. Le nuove normative prevedono un sistema diagnostico OBD II di monitoraggio del catalizzatore, per ridurre i margini di errore nella lettura delle emissioni, livelli inferiori di rumorosità e di emissioni acustiche allo scarico, ma soprattutto per tenere sotto controllo deterioramento dell’efficacia di tali sistemi per tutto il ciclo di vita.

A parte queste novità tecniche, ci sono nuove colorazioni per tutte la gamma SH 2024, dall’SH Mode 125 fino all’SH350i. Per l’SH 125/150i le colorazioni diventano sette (compreso il Vetro Green dell’SH Vetro), ve ne sono due in più per l’SH 125 Mode per un totale di quattro e sei sono quelle dell’SH 350i, tra cui due nuove e altrettante per la versione Sporty, contraddistinta da dettagli in rosso. Tutte le colorazioni 2024 della gamma SH saranno contraddistinte da ruote, forcella e scarico in nero. L’SH125/150i 2024 sarà in vendita solo con il prabrezza, mentre l’SH350i solo con parabrezza, paramani e smart-top box di serie.

Rimangono le caratteristiche di base che negli anni hanno fatto dell’SH il dominatore del mercato delle due ruote. Basti pensare che nei primi 10 mesi dell’anno l’SH, in tutte e tre le cilindrate, occupa tutti i blocchi del podio perun totale di quasi 34mila unità vendute, tutte prodotte nello stabilimento di Atessa (Chieti). L’SH 2024 sarà in vendita dal prossimo mese di dicembre.