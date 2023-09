Moto Guzzi, la passione per l’Aquila accende lo stabilimento sul Lario. Nel weekend visitatori da mezzo mondo per Open House

MANDELLO DEL LARIO - La passione per le due ruote firmate Moto Guzzi ha portato a Mandello del Lario otre trentacinquemila persone nel fine settimana. Il numero è quello dei “guzzisti” accorsi allo storico stabilimento dell’Aquila di Mandello in occasione dell’edizione 2023 di Open House. Lo stabilimento Moto Guzzi a Mandello del Lario, quello del celebre cancello rosso, è stato l’epicentro della passione guzzista, radunando da giovedì 7 a domenica 10 settembre motociclisti e curiosi da tutta Europa, ma anche dagli Stati Uniti, dalla Turchia e perfino dall’Australia. Quest’anno la prima apertura del cancello rosso di via Parodi a Mandello, che segna l’inizio ufficiale della manifestazione, è stata giovedì, concedendo un giorno in più per visitare il Museo Moto Guzzi, ulteriormente rinnovato e recentemente arricchito con cimeli inediti e nuove motociclette appena restaurate, oltre che per il test ride della gamma intera. Sabato 9 e domenica 10 settembre si sono registrate presenze record all’interno dello stabilimento di Mandello.

Il sito, ricco di storia, ha accompagnato lo sviluppo industriale italiano e l’affermazione del marchio dell’aquila. Durante la festa è stato possibile visitare anche linee di assemblaggio veicoli e assemblaggio motori, oltre alla parte più storica rappresentata dalla Galleria del Vento. Si tratta di un impianto per lo studio dell’aerodinamica introdotto per la prima volta in ambito motociclistico da Moto Guzzi negli anni ‘50, che ha contribuito non solo a costruire la 500 8 cilindri, una delle moto da corsa più famose al mondo, ma anche di vincere 14 titoli iridati (8 Piloti e 6 Costruttori) nel Motomondiale. Il progetto di ristrutturazione conservativa del sito industriale, con i primi lavori già partiti, renderà lo stabilimento un centro di aggregazione aperto a tutti, aumentando al contempo la capacità produttiva per adeguarsi al costante aumento della domanda di mercato che ha interessato ogni anno Moto Guzzi. Grazie alla partnership con Virgin Radio, il Moto Guzzi Village è stato, nel weekend, il centro vitale della festa. Sul palco, accolti da Dj Ringo, si sono succeduti ospiti che hanno parlato di corse, di viaggi e di avventure. Dal Village sono partiti gli oltre 1000 test ride di tutti i modelli della gamma attuale Guzzi.

L’ Open House è stata anche un’occasione per fare beneficenza. Sabato 9 è stata infatti svelata la V7 Stone 75° Oro Olimpico, versione speciale celebrativa del successo ottenuto da Canottieri Moto Guzzi di Mandello alle Olimpiadi di Londra del 1948, che Moto Guzzi ha donato a Canottieri Moto Guzzi. La moto verrà messa all’asta e il ricavato verrà utilizzato da Canottieri Moto Guzzi per continuare lo sviluppo di attività sportive di canottaggio per ragazzi e adulti diversamente abili.