Moto Guzzi V85TT, 2021 porta nuove modalità di guida e colori. Variano le grafiche e si viaggia anche in “Sport” e “Custom”

ROMA - Nuovi colori e nuove modalità di guida per la V85 TT di Moto Guzzi. La 'enduro per tutti i giorni' della casa di Mandello del Lario si presenta al 2021 con una nuova veste e una versione aggiornata, con migliorie che riguardano l'estetica ma prima di tutto il motore. Lo schema costruttivo rimane quello esclusivo di tutte le Moto Guzzi di attuale produzione: un bicilindrico a V trasversale di 90° raffreddato ad aria.

Sono nuovi i cerchi a raggi che ospitano ora pneumatici tubeless, il che garantisce un risparmio di peso di circa 1,5 kg. Per quanto riguarda i sistemi elettronici di aiuto alla guida, due nuovi Riding Mode (Sport, adatto alla guida più sportiva e Custom, personalizzabile) si affiancano ai tre già esistenti (Strada, Pioggia, Off-road) per la gestione del controllo di trazione, dell'ABS e della prontezza di risposta del comando del gas Ride-by-Wire. Di serie anche il cruise control e la strumentazione TFT a colori. Nuove sono anche le tre varianti grafiche in cui è disponibile V85 TT, ovvero Nero Etna, Giallo Mojave e Rosso Uluru. Stessi aggiornamenti anche per V85 TT Travel, che si distingue per il parabrezza Touring, le valigie laterali della serie Urban dalla elevata capienza e ridotto ingombro laterale, la coppia di faretti supplementari a LED e il set di manopole riscaldabili regolabili.