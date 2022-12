Moto Morini entra nel mercato argentino con due modelli. Verranno assemblate e distribuite la X-Cape e la Seiemmezzo

BUENOS AIRES - Con la presenza dell’ambasciatore d’Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, l’azienda italiana Moto Morini ha annunciato l’avvio della produzione e commercializzazione in Argentina di due dei suoi modelli di punta, la Seiemmezzo e la X-Cape. La presentazione si è tenuta nella nuova fabbrica di 35 mila m2 che il gruppo argentino Simpa ha inaugurato quest’anno nella località di Pilar, nella provincia di Buenos Aires, la stessa dove verranno assemblati i due modelli Moto Morini.

«Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi di poter aggiungere un marchio di prestigio al portafogli del nostro gruppo», ha dichiarato il direttore del Gruppo Simpa, Martin Schwartz. «Ci siamo sforzati molto per avere la possibilità di operare e distribuire Moto Morini in Argentina e siamo sicuri che il pubblico apprezzera queste motociclette rinomate per le loro qualità, affidabilità e prestazioni», ha aggiunto. La Seiemmezzo verrà distribuita nelle due versioni Str e Scr da rispettivamente da strada e fuoristrada, mentre la enduro viene nella versione base X-Cape, e in quella pluriaccessoriata X-Cape X. La vendita inizierà già a gennaio del 2023 attraverso una rete di sei concessionari in tutto il paese.