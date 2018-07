Piaggio, ecco i nuovi modelli gamma Mp3: prestazioni superiori, più comfort e nuovo design

PARIGI - Piaggio ha scelto Parigi, capitale del paese che fin dalla nascita dell’Mp3, 12 anni fa, adottò il primo e il più celebre dei 3 ruote, per lanciare oggi in Europa i suoi due nuovi modelli destinati ad innovare all’insegna di prestazioni superiori, più comfort e nuovo design. La nuova gamma Piaggio propone un 350cc che sostituirà l’attuale 300cc e due modelli da 500cc, l’hpe Sport e l’hpe Business. Come per il passato, confermando una delle sue caratteristiche più importanti, tutti i modelli Mp3 possono essere guidati con la sola patente auto.



L’estetica dei nuovi modelli è più moderna ed elegante, è stata ridisegnata la griglia sullo scudo anteriore, nuovi sono gli indicatori di direzione (a LED), nuovo parabrezza fumé, nuova sella più ampia e comoda con schienalino ridisegnato per il passeggero e due nuove e più ergonomiche maniglie di appiglio. Sempre sul piano delle innovazioni, presente sulla 500 Business, versione elegante e metropolitana dell’ammiraglia, il primo navigatore di serie di TomTom, dedicato agli scooter e integrato al centro del manubrio. Sulla versione Sport, la grande novità sono gli ammortizzatori posteriori a gas ad alte prestazioni, che garantiscono miglior assorbimento delle asperita e aumento del comfort e della sicurezza.

Il motore del Piaggio 500 è stato migliorato per ottenere maggiori prestazioni e minor consumo di carburante. Sicurezza sempre più in primo piano per il tre ruote, già una garanzia da questo punto di vista: sistema frenante ABS integrato da controllo di trazione ASR, sistema antislittamento della ruota posteriore sul bagnato, che Piaggio ha introdotto per prima sugli scooter.