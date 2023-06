Polestar edition per il ciclomotore elettrico Cake Makka. E poi una mountain bike e motoscafo, da 400mila euro

ROMA – Non solo auto elettrificate (a zero emissioni o plug-in)e ad alte prestazioni. Polestar ha già cominciato a impiegare il marchio anche fuori dall'automotive. Ad esempio griffando la Cake Makka, un ciclomotore elettrico proposto in serie limitata nella stessa tinta “Sky blue” della concept roadster a zero emissioni Polestar 6. Ma la joint venture tra la svedese Volvo Cars e la cinese Geely (che possiede il costruttore scandinavo) ha griffato anche due altre opzioni per la mobilità, non solo stradale

Una è il motoscafo da 8,5 metri di lunghezza Candela C-8 Polestar edition in fibra di carbonio (1.605 kg di peso) alimentato da una batteria da 69 kWh capace di raggiungere i 27 nodi di velocità massima (50 km/h) e l'altra è la Allebike Alpha, sempre in Polestar edition, con telaio in carbonio. Il primo costa 400.000 euro, la seconda 9.500. Con i suoi 5.300 euro, il motorino elettrico è addirittura la soluzione meno costosa, e si può ordinare anche in Italia, che è fra 13 paesi europei in cui è offerto (Austria, Belgo, Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito gli altri).

«Il mezzo è perfetto per spostamenti quotidiani e vanta un design all’avanguardia», assicura Polestar, il cui Ceo non a caso è un designer, il tedesco Thomas Ingenlath, classe 1964, dal 2012 a capo dello stile di Volvo Cars dopo oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Volkswagen. Il veicolo, prodotto dalla svedese Cake, che dal 2016 fabbrica motocicli e ciclomotori a zero emissioni, è accreditato di un'autonomia di 50 chilometri in ambito urbano grazie anche al sistema di recupero dell'energia in frenata.

La velocità massima è di 45 orari grazie ad un motore da 3,6 kW (poco meno di 5 cavalli) con 60 Nm di coppia. La batteria, rimovibile, ha una capacità di 1,5 kWh. Ha un passo di 1,21 metri e un sellino regolabile piazzato a 79 centimetri da terra. Dispone di un portapacchi posteriore e ha un ammortizzatore posteriore Öhlins dedicato.