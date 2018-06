Qooder, lo scooter a quattro ruote anti buche: in strada maneggevolezza e sicurezza al top

ROMA - È già disponibile presso tutte le concessionarie italiane il nuovo Qooder, scooter a quattro ruote che combina il meglio del mondo delle auto con quello delle motociclette realizzato dall'azienda svizzera Quadro Vehicles S.A. Può contare sul sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System, che gli consente di inclinarsi come una moto a 2 ruote ma di mantenersi aderente all’asfalto grazie alle sue 4 ruote.

Questa innovativa sospensione idro-pneumatica permette alle ruote di oscillare simultaneamente, garantendo una guida fluida, precisa e stabile anche nelle peggiori condizioni stradali. Vanta un baricentro basso e assicura una frenata sicura ed efficace grazie all'intervento dell'impianto su tutte e quattro le ruote. È spinto da un motore da 400 cc capace di erogare una potenza di 32,5 CV e può essere guidato con la sola patente B, strizzando l'occhio soprattutto agli automobilisti.

«Finalmente il pubblico potrà rendersi conto di cosa abbiamo creato. Più di una nuova vettura, Qooder è il veicolo di tendenza non solo per gli appassionati del settore ma anche per chi vuole provare una guida sicura, ma divertente allo stesso tempo. Qooder è la giusta alternativa alla mobilità cittadina, al commuting quotidiano ed è l’ideale per le strade dissestate e piene di buche. Sono certo che, in breve tempo, riuscirà a guadagnarsi ampie fette di mercato a livello mondiale. In fondo, occorre solo la patente B». Lo ha dichiarato Paolo Gagliardo, Ceo di Quadro Vehicles S.A.