Quadro Vehicles insieme a Zero Motorcycles per lancio E-Qooder: scooter elettrico a 4 ruote

ROMA - Quadro Vehicles ha siglato una partnership con Zero Motorcycles, leader mondiale nel settore delle moto elettriche e dell'innovazione, per portare sul mercato, entro il 2019, E-Qooder, il primo veicolo a 4 ruote, che unisce il mondo delle auto con quello delle motociclette, completamente elettrico. Il modello è dotato del sistema Hydraulic Tilting System che gli consente di piegarsi simultaneamente con agilità e in sicurezza. Inoltre, è dotato della tecnologia powertrain di Zero Motorcycles.

Questa collaborazione intende coniugare la tecnologia Silicon Valley della società californiana alla produzione dell'azienda svizzera con l'obiettivo di rivoluzionare il concetto di mobilità urbana rendendo, di fatto, le città più ecosostenibili. Zero Motorcycles progetta e costruisce moto 100% elettriche da oltre 12 anni. ''Quadro Vehicles è sinonimo di soluzioni di mobilità avanzate e con questo nuovo progetto entreremo, entro la fine del 2019, in modo deciso nel mercato ZEV con un punto di vista unico - ha precisato Paolo Gagliardo, ceo della società elvetica -. Guidare E-Qooder sarà un'esperienza esclusiva, sicura e pulita perché garantirà zero emissioni''.