Scrambler è personalizzabile per tutti i gusti. Ricca gamma di accessori per divertimento nella guida e il comfort nell’uso

Un modello dalle personalizzazioni possibili infinite, o quasi, lo Scrambler di Ducati che può contare ora su una ricca gamma di accessori. Completamente riprogettato di recente, lo Scrambler ha introdotto nel suo segmento elementi tecnologici come l’ABS Cornering e il Ducati Traction Control, gestiti attraverso Riding Mode. Alla possibilità di scegliere ben 9 colori diversi attraverso un kit di personalizzazione che cambia totalmente il look della moto, si aggiunge infatti un’ampia proposta di accessori originali pensati per allinearne l’estetica al gusto di ciascun motociclista. Per chi ama la facilità di guida dello Scrambler e desidera vivacizzare la voce del suo bicilindrico, il catalogo accessori Ducati propone un silenziatore Termignoni, così come per le ruote è possibile scegliere una coppia di cerchi a raggi, indicati per chi apprezza e vuole accentuare il lato più classico della moto.

Il divertimento nella guida e il comfort nell’uso cittadino di Scrambler aumenta montando il Ducati Quick Shift, di serie su Full Throttle. Derivato dalle sportive Ducati, il sistema permette di salire e scendere con le marce senza l’utilizzo della frizione e senza chiudere il gas, aumentando la rapidità di accelerazione e decelerazione. Il navigatore integrato è basato sul Ducati Multimedia System, che sfrutta la strumentazione TFT della moto per visualizzare le indicazioni del percorso calcolato dalla Ducati Link App. In questo modo si possono sfruttare le funzionalità di navigazione senza dotarsi di un dispositivo esterno.

Il tappo serbatoio è disponibile in due colorazioni: una variante ha sia la flangia sia il tappo anodizzati in nero, mentre la seconda ha la flangia in tinta alluminio e il tappo nero. In entrambi i casi la raffinatezza della lavorazione è sottolineata da dettagli con finitura a vista e dai loghi Ducati e Rizoma riportati sul tappo. Personalizzabili anche le leve al manubrio con gli accessori Ducati by Rizoma, alle quali si aggiungono anche i contrappesi al manubrio, il tappo carico olio in alluminio ricavato dal pieno e diversi altri dettagli ancora.