A maggio -18,3% immatricolazioni veicoli elettrici in Italia, quota mercato a 3,6%. Le ibride plug-in calano del 30,5%

A maggio, analizzando nel dettaglio le immatricolazioni auto per alimentazione, quelle di veicoli «ricaricabili (BEV e PHEV) calano del 24,6% a maggio e rappresentano il 6,9% del mercato del mese (a maggio 2023 erano l'8,6%); nel cumulato calano del 22,5% e hanno una quota del 6,2% (in calo di 2,1 punti percentuali rispetto al cumulato dei primi cinque mesi del 2023)", fa sapere Anfia. «Le auto elettriche (BEV) hanno una quota del 3,6% nel mese e del 3% nel cumulato; le vendite calano del 18,3% a maggio e sono in calo del 18,7% nel cumulato. Le ibride plug-in (PHEV) calano del 30,5% a maggio e del 25,7% nei cinque mesi, rappresentando il 3,3% delle immatricolazioni del singolo mese e il 3,2% del totale da inizio anno. Invece «le autovetture a gas rappresentano il 6,6% dell'immatricolato di maggio, quasi interamente composto da autovetture Gpl (-27,4% nel mese). Marginale la quota delle autovetture a metano, che nel mese calano del 14%. Nel cumulato, le alimentate a metano aumentano del 23,7% e le GPL del 2,7%; insieme, nei cinque mesi, le due alimentazioni costituiscono il 9% del mercato (di cui solo lo 0,2% e a metano)".

«Le autovetture a benzina vedono il mercato di maggio in aumento del 4,1%, con quota di penetrazione del 32,2%, mentre le diesel calano del 30,5% con quota del 14,4%. Nel cumulato dei primi cinque mesi del 2024, le immatricolazioni di auto a benzina aumentano del 15,4% e quelle delle auto diesel calano del 20,9%, rispettivamente con quote di mercato del 31,3% e del 14,8%", prosegue Anfia «Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano, nel solo mese di maggio, il 53,4% del mercato, con volumi in calo del 3,6% rispetto a quelli di maggio 2023; nel cumulato, crescono del 5,9%, con una quota del 53,9%. Tra queste, le autovetture elettrificate rappresentano il 46,8% del mercato di maggio e il 45% del cumulato, in aumento dell'1,1% nel mese e del 6,5% nei cinque mesi», prosegue Anfia. «Nel dettaglio, le ibride non ricaricabili incrementano del 7,4% nel mese con una quota del 39,9%; nel cumulato crescono del 13,3%, con una quota del 38,8%".