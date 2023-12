A novembre +16,19% le vendite di auto in Italia. Da inizio anno immatricolazioni in crescita del 20,1%

Le immatricolazioni di nuove auto in Italia sono aumentate del 16,19% in novembre a quota 139.278 unità dalle 119.871 dello stesso mese del 2022. Lo comunica il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nei primi undici mesi dell’anno le vendite sono salite del 20,09% a 1.455.271 da 1.211.808 un anno prima. Per quanto riguarda il gruppo Stellantis, secondo l’elaborazione di Dataforce, le immatricolazioni in novembre sono cresciute del 9,8% a 40.808 da 37.155, per una quota di mercato scesa al 29,3% dal 30,9% di un anno prima. Nel periodo gennaio-novembre le vendite sono salite del 10,1% a 472.415 (da 429.460), per una quota passata al 32,5% dal 35,4%.