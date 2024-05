Più opzioni per la mobilità sostenibile, Wetaxi vuole conquistare anche Torino

Dopo Roma e Milano, la società partner tecnologico dei radiotaxi italiani, diventa MaaS Operator del capoluogo piemontese: la sua piattaforma integra le opzioni di trasporto pubblico e privato in un’unica app, Wetaxi AllinOne, e prevede per i primi iscritti dei premi di benvenuto.

I cittadini torinesi hanno un’opzione in più per prenotare i servizi di trasporto: la app di Wetaxi - AllinOne. La società partner tecnologico dei radiotaxi italiani, infatti, è stata selezionata, all’interno del bando MaaS ToMove, per fornire la sua piattaforma tecnologica e integrare l’offerta di mobilità pubblica e privata di Torino. Si tratta della terza città italiana, dopo Milano e Roma nel 2023, che sceglie WeTaxi come MaaS Operator per la sperimentazione MaaS4Italy, finanziata con i fondi del PNRR. I progetti MaaS (Mobility-as-a-service) si concretizzano nella creazione di una piattaforma tecnologica che gestisce in modo unificato l’offerta di trasporto pubblico e privato, così i cittadini possono accedere, da un’unica app, a tutte le opzioni alternative all’auto.

Ora gli utenti dell’applicazione Wetaxi a Torino possono acquistare i biglietti del trasporto pubblico GTT per viaggiare in metro, tram, autobus e noleggiare oltre 2.000 mezzi elettrici condivisi degli operatori DOTT e VOI. I nuovi servizi si aggiungono all’offerta Wetaxi già presente per i torinesi, ovvero: la possibilità di richiedere un taxi e beneficiare della Tariffa Garantita, acquistare i biglietti del treno per tutta l’Italia e pagare il parcheggio in oltre 300 comuni.

Per dare il benvenuto agli utenti torinesi che useranno la app di Wetaxi per prenotare e pagare i vari servizi di mobilità offerti, la società prevede un welcome bonus pari a 10 euro e un cashback mensile pari al 20% di quanto speso (con un massimo mensile di 20 euro).

I posti a disposizione sono limitati e verranno premiati i primi a iscriversi.

“Innovare e rendere sempre più efficiente il trasporto nelle grandi città è fondamentale per ridurre il numero delle auto private che, ogni giorno, congestionano le nostre strade”, afferma Massimiliano Curto, Ceo di Wetaxi. “Da oggi, finalmente anche a Torino, la città in cui è nata Wetaxi, i cittadini avranno la possibilità di trovare, in un’unica piattaforma, tutte le opzioni per muoversi in modo sostenibile: taxi, pagamento del parcheggio, trasporto pubblico e servizi di sharing 100% elettrici. Condividiamo con il progetto MaaS4Italy un obiettivo al quale lavoriamo da sempre: trasformare le esperienze di viaggio e semplificare l’accesso ai vari servizi attraverso la tecnologia per creare ecosistemi di mobilità integrati e sostenibili. Essere parte dell’iniziativa MaaS ToMove, e collaborare con istituzioni locali e nazionali, è importante per noi”.