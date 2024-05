Urso risponde a Salvini: «Piano incentivi elettriche sottoscritto anche da Salvini»

«Il piano incentivi è stato sottoscritto anche dal ministero delle Infrastrutture e quindi anche dal ministro Salvini. Come dimostrano i dati sugli inventivi dello scorso anno una parte estremamente esigua, pari al 2% finisce ad auto cinesi». E' quanto replica il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Cibus di Parma, commentando le critiche del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini agli incentivi per le auto elettriche, secondo il quale andrebbero anche alle case automobilistiche cinesi.