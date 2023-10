Usa, fine dello sciopero automotive: accordo anche tra GM e sindacato UAW, dopo quelli con Ford e Stellantis

General Motors e il sindacato automobilistico statunitense Uaw hanno raggiunto un accordo provvisorio, stando a fonti vicine ai negoziati, a soli due giorni di distanza dall’estensione dello sciopero del sindacato contro il maggiore produttore automobilistico americano e dopo gli accordi già annunciati con Ford e Stellantis. È quanto riportano diversi media Usa. Né il sindacato né Gm hanno rilasciato dichiarazioni sull’accordo, ma potrebbe porre fine allo sciopero senza precedenti avviato il 15 settembre scorso contro le Big Three dell’automotive statunitense.

I termini dell’accordo non sono noti, ma secondo i media Usa dovrebbero seguire le linee già tracciate negli accordi con Ford e Stellantis, tra cui l’incremento immediato del 11% della retribuzione oraria massima, ulteriori aumenti salariali per un 14% complessivo nei quattro anni e mezzo di durata del contratto, nonché il ritorno dell’adeguamento al costo della vita (Cola), mirante a tutelare i lavoratori dal rialzo dei prezzi. Se combinati insieme, il Cola e gli aumenti possono incrementare la retribuzione di oltre il 30% per tutta la durata del contratto.