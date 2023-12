Acea, l’invasione delle auto d’oriente: +50,7% volumi importazioni veicoli cinesi nella UE

Nei primi tre trimestri dal 2023, «il valore delle esportazioni di autovetture prodotte nell’UE e destinate al Regno Unito e agli Stati Uniti e aumentato rispettivamente del 28,1% e del 16%, diventando i due mercati di esportazione piu preziosi dell’UE», continua l’analisi di Acea. «Le esportazioni verso la Cina sono invece diminuite del 17,9%. In particolare, le esportazioni di auto nuove dell’UE verso la Turchia sono cresciute notevolmente nello stesso periodo, con un aumento del 135,2%. Se si considerano i volumi di esportazione verso le cinque principali destinazioni dell’UE, la Turchia si e distinta, con un volume di auto nuove esportate piu che raddoppiato. Anche i volumi di esportazione sono cresciuti fortemente nei due principali mercati, il Regno Unito (+16,5%) e gli Stati Uniti (+14,7%), che rappresentano oltre il 40% del volume totale delle esportazioni dell’UE», sottolinea il report Acea.

«Nei primi tre trimestri del 2023, il valore delle importazioni di autovetture nell’UE e aumentato del 43,2%, mentre il volume e cresciuto di ben il 28,5%. Allo stesso tempo, il miglioramento della produzione, facilitato dalla graduale riduzione dei problemi della catena di approvvigionamento, ha portato a un aumento del 18,3% del valore delle esportazioni e del 16,8% del loro volume. Il risultato e stato un surplus commerciale cresciuto del 4,7% rispetto allo stesso periodo di nove mesi del 2022». È quanto emerge dal ’Rapporto economico e di mercato: Industria automobilistica globale e europea«, presentato da Acea (l’associazione europea dei produttori di auto) relativa ai primi 3 trimestri 2023.

«Nei primi tre trimestri del 2023, la Cina ha mantenuto la sua posizione di fonte primaria di importazioni di auto nuove nell’UE in termini di valore, con una crescita impressionante del 58,1% e una quota di mercato significativa del 17,2% in termini di valore. Seguono a ruota la Corea del Sud e il Giappone, che insieme contribuiscono a quasi la meta del valore delle importazioni di auto nuove dell’UE al di fuori del blocco. In questo periodo si sono distinti gli Stati Uniti e il Regno Unito, con tassi di crescita impressionanti, rispettivamente del 62,4% e del 33,2%«, prosegue l’analisi di Acea. »Per quanto riguarda i volumi delle importazioni, i cinque principali Paesi che contribuiscono alle importazioni dell’UE hanno registrato aumenti sostanziali nel 2023 rispetto all’anno precedente. La Cina ha guidato il gruppo con un notevole aumento del 50,7%, seguita da Giappone (+43,5%), Turchia (+20,8%), Marocco (+17,3%) e Corea del Sud (+14,2%)«.