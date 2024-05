Alessio Scutari nuovo managing director Peugeot Italia. Il manager vanta una larga esperienza nel settore automotive

Alessio Scutari è il nuovo managing director di Peugeot Italia dal 1° maggio, ed avrà la responsabilità di dare piena attuazione al piano di elettrificazione della gamma della casa del leone che porterà sul mercato, entro il 2024, 12 modelli di auto e veicoli commerciali elettrici, con l'ambizione di diventare il brand leader nel mercato elettrico europeo entro il 2025. Inoltre, lo stesso Scutari dovrà sviluppare gli attuali risultati del marchio, in Italia, sfruttando il potenziale dei nuovi prodotti lanciati recentemente, come le 208 e 2008; di quelli ancora in fase di lancio come il nuovo 3008; e, ancora, di quelli che andranno a completare l'offerta del brand nel corso dell'anno, come 5008 ed E-408. Il manager 45enne lucano, con una laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università La Sapienza, vanta una larga esperienza in molte aziende del settore automotive, sia a livello nazionale, che europeo e globale. Infatti, ha lavorato nel settore marketing ed in quello delle vendite per Opel, è stato direttore marketing di Citroën Italia, e, nel suo ultimo ruolo lavorativo, ha rivestito la figura di head of brand experience per Alfa Romeo Global.