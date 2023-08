Alfa Romeo, il ceo Imparato: «33 Stradale avrà effetto positivo su valore brand. Un’auto che lancia un messaggio sull’Italia»

ARESE - Il lancio della nuova 33 Stradale «non è un mossa di marketing» nè di fatturato «anche perché le auto sono già vendute» a un «prezzo che è nel range giusto» per una fuoriserie. Lo sottolinea Jean-Philippe Imparato, Ceo di Alfa Romeo a margine della presentazione della nuova 33 Stradale al Museo di Arese, un modello «per il quale abbiamo avuto il sostegno al 100% dell’ad Carlos Tavares» e che «avrà sicuramente un effetto sul valore del brand Alfa Romeo». Un marchio ancora in grado di attirare collezionisti e appassionati da tutto il mondo: «Non era scontato trovare 33 "matti"» in grado di investire su un’Alfa cifre che - secondo informazioni - si aggirerebbero tra 1 e 2 milioni di euro, a seconda delle personalizzazioni. «Invece in 7 settimane abbiamo chiuso i 33 contratti: l’auto è stata venduta senza pubblicità ma solo con il passaparola» aggiunge.

«Ieri sera - spiega - abbiamo presentato la macchina ai clienti ad Arese: ne sono arrivati 29 su 33, anche dal Giappone o dall’Australia. E la loro reazione è stata molto positiva». Alcuni peraltro, dopo il contatto diretto, spiega Imparato, «stanno cambiando da ieri la configurazione, anche sulla power unit», ma senza chiarire se la preferenza si sposta dalla versione termica a quella elettrica. «Da oggi - spiega - passiamo alla realizzazione: la prima sarà consegnata il 17 dicembre 2024, quindi andremo avanti con 2-3 vetture al mese». «Questa 33 Stradale - aggiunge - lancia un messaggio sull’Italia, è fatta qui» con una grande attenzione alla qualità «che è una mia ossessione, anche perché ho sperimentato l’idea che certi paesi, come l’Italia o la Francia, non sono all’altezza» di altri su questo fronte. E invece, conclude, «nel 2023 negli Stati Uniti siamo al primo posto della classifica JD per la qualità».