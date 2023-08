Anfia, nei primi sei mesi in Italia prodotte 486.494 unità (+19,2%). Per le vetture a giugno dato quasi raddoppiato sul 2022 (+92,1%)

A giugno tutti in positivo gli indicatori produttivi del settore automotive in Italia. Lo indica l’Anfia nel suo Focus mensile. Sul fronte della produzione di autoveicoli il risultato è in aumento del 69% a giugno e del 20% nel cumulato dei primi sei mesi del 2023. Per l’esattezza, il totale degli autoveicoli prodotti nel semestre ammonta a 486.494, il 19,2% in più rispetto al primo semestre del 2022. Quanto all’indice della produzione di carrozzerie R&S aumenta del 26,8% nel mese e del 2,6% nel cumulato del 2023.

Sul fronte della produzione di parti e accessori per autoveicoli l’indice risulta in crescita del 7,4% nel mese e in calo dello 0,8% nel cumulato del 2023. Per quanto riguarda la produzione rilevata da Anfia, il totale delle autovetture prodotte nei primi 6 mesi dell’anno supera le 298mila unità di volume, crescendo del 24,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, anche grazie al mese di giugno in cui si è registrato un incremento del 92,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.