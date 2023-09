Arval, nuovo fotovoltaico da 185.000 kwh nella sede di Scandicci. L'impianto ha 931 metri quadri di pannelli solari

SCANDICCI - Arval Italia, società di noleggio auto a lungo termine controllata da Bnp Paribas, ha installato 931 metri quadri di pannelli fotovoltaici presso la sede principale in Italia, che è a Scandicci (Firenze). È un nuovo impianto da 171,36 kWp che permette la produzione di 185.000 kWh di energia all’anno da fonti 100% rinnovabili, risparmiando così l’emissione di 98 tonnellate di Co2 annue. «L’impianto fotovoltaico è stato realizzato grazie alla collaborazione con il partner tecnico Unoenergy Green Solutions, società specializzata in impianti per l’efficienza energetica del settore business e residenziale e parte del Gruppo Unoenergy», si legge in una nota della società.

La sede, conosciuta come Saetta Fotovoltaica per la sua architettura, ha 7.000 metri quadrati e ospita quasi 600 collaboratori e ha 37 punti di ricarica elettrica destinati ai dipendenti Arval. «Oggi - afferma il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani - Arval manda un messaggio ben preciso, ovvero che la consapevolezza e l’impegno per il pianeta, uniti all’innovazione tecnologica e alla ricerca continua, permettono risultati concreti impensabili anche pochi anni fa, come la riduzione dell’impatto ambientale di un’intera sede che ogni giorno accoglie centinaia di lavoratori».