Assicurazioni due ruote: prezzi polizze in calo, ma gli evasori crescono

MILANO - Tariffe differenti tra città e provincia; più care al Sud meno al Nord. Le assicurazione delle due ruote calano pochissimo e tutto lascia credere che trend del meno finirà presto. È lo scenario che emerge dallo Speciale Assicurazioni realizzato dal mensile Dueruote per il numero di maggio. In primo piano anche il fronte evasione: “nel 2018 - rivela a Dueruote Umberto Guidoni, responsabile del servizio auto e moto dell’Ania - risultavano assicurati circa 4 milioni di motoveicoli: quasi 3 milioni di motocicli, poco più di 900mila ciclomotori. Si stima che per le due ruote la percentuale di non assicurati superi il 10%, il doppio di quello delle autovetture”. Guidoni ha anche confermato l’inefficienza del sistema bonus malus troppo penalizzante per la residenza ha annunciato come sia stato proposto all’Autorità di Vigilanza un sistema che prenda in considerazione più parametri tra cui lo stile di guida.

Dai dati raccolti da Dueruote, emerge anche il fatto che a fronte di 1 milione di preventivi richiesti via web, il peso delle polizze online non supera l’8%: un dato che conferma il rapporto fiduciario con l’assicuratore.

Ma torniamo ai prezzi delle polizze per le moto. La rilevazione 2019 conferma la tendenza registrata negli ultimi sei anni: i premi assicurativi dei motocicli scendono, anche se lo scenario dimostra come tale calo sia destinato a finire (-0,4% 2019 su 2018 contro il -4,4% del 2014 su 2013, il -1,9% 2015 su 2016 e lo -0,9 del 2017).

Crescono del +1,5%, invece, le tariffe assicurative dei ciclomotori.

La top five delle provincie con le tariffe più care va al Sud (sia per il profilo 1, donna ventenne in 14° classe che guida uno scooter, che per il profilo 5, uomo quarantenne in 3° classe che guida una moto): Napoli, Sassari, Bari, Reggio Calabria e Palermo nel primo caso e Napoli, Sassari, Caserta, Taranto e Reggio Calabria nel secondo. Al contrario, le più economiche si dimostrano essere Varese, Udine, Pordenone, Vercelli e Aosta per le giovani donne e Vercelli, Udine, Pordenone, Sondrio e Cuneo per gli uomini. Importante il divario tra residenti di provincia e grandi città che risultano ampiamente penalizzati con scarti anche vicini al 40%.