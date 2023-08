Audi Group, traiettoria positiva prosegue nel primo semestre. Su consegne (+15,3%) e ricavi (14,4%)

INGOLSTADT - Tra gennaio e giugno, il Gruppo Audi - che comprende i marchi Audi, Bentley, Ducati e Lamborghini - ha consegnato un totale di 919.548 con un aumento di oltre il 15,3% in particolare in Europa e negli Stati Uniti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi sono cresciuti del 14,4% arrivando a 34,2 miliardi di euro, con un utile operativo pari a 3,42 miliardi in calo rispetto ai 4,39 del 2022. Questo decremento - specifica il gruppo dei Quattro Anelli - è dovuto principalmente agli effetti negativi dei costi delle materie prime per 1,1 miliardi. Il ritorno operativo sulle vendite è stato del 10% dunque nel corridoio target tra il 9 e l’11%. Ottimo anche il risultato con i modelli completamente elettrici della serie e-tron che hanno fatto registrare un aumento di oltre il 50% totalizzando 75.647 consegne e con Q4 e-Tron che ha dato il contributo maggiore (+163,7%).

«Nonostante le grandi sfide - ha detto Jürgen Rittersberger, chief financial officer di Audi - questa è un’ottima base per la prossima offensiva di modelli con oltre 20 nuovi modelli, di cui più di dieci saranno completamente elettrici». Nel primo semestre il risultato finanziario del Gruppo Audi è aumentato del 16,8% attestandosi a 880 milioni (Nello stesso periodo del 2022 era stato di 754 milioni), in parte grazie a maggiori proventi da interessi e titoli. Da sola ‘l’attività in Cina del Gruppo Audi ha contribuito al risultato finanziario per 457 milioni. Per l’intero 2023, il Gruppo Audi conferma di aspettarsi consegne comprese tra 1,8 e 1,9 milioni di veicoli e ricavi compresi tra 69 e 72 miliardi. E prevede un ritorno operativo sulle vendite che rimarrà compreso tra il 9 e l’11%. Sulla base della pianificazione attuale, il Gruppo Audi prevede che il flusso di cassa netto si collocherà nella parte inferiore dell’intervallo previsto tra 4,5 e 5,5 miliardi.