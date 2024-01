Audi Italia 2023 leader premium per il 15° anno consecutivo. Con 66.936 auto immatricolate raggiunta quota record del 4,27%

Il successo ottenuto nel 2023 da Audi Italia e dalla propria rete di partner commerciali, con 66.936 vetture immatricolate, con la leadership tra i marchi premium per il quindicesimo anno consecutivo e con una quota di mercato record del 4,27%, è frutto di un’equazione di brand che spazia dal prodotto al servizio, dalla flessibilità a fronte del mutare delle esigenze alla proattività nei confronti delle fluttuazioni della domanda e delle materie prime. Tra i risultati più significativi ottenuti lo scorso anno da Audi in Italia, la gamma Q (che riunisce gli sport utility concettualmente più avanzati) ha raggiunto il 55% di mix del totale. Protagoniste Audi Q3 Sportback, al top tra i C-Suv coupé premium. Ma anche la gamma Audi Q5, leader tra i D-Suv, e la Q8, recentemente rinnovata e riferimento tra gli E-Suv coupé. All’interno della famiglia A, Audi A3 è leader assoluta del segmento C berline - sopravanza anche i marchi generalisti - mentre Audi A6 Avant si conferma primatista tra le wagon di segmento E. A1 è best seller tra i modelli premium del segmento A0 e A7 Sportback svetta tra le Granturismo sportive.

Positivo trend negli ambiti plug-in e high performance, con RS 3 Sportback e RS 6 Avant best seller dei rispettivi segmenti. Volume e valore sono state le parole d’ordine del 2023 per Audi Italia visto che ai successi in termini di volume si affianca la dimensione valoriale del brand che si concretizza nella riconoscibilità premium della proposta dei Quattro Anelli, basata su valori automobilistici quali il design, le prestazioni, il confort, la sicurezza e la digitalizzazione, oltre che su innovative piattaforme di comunicazione. Lo scorso anno Audi ha rafforzato le relazioni di lungo periodo grazie a laboratori concettuali come House of Progress - la fucina di idee che anima Milano in occasione della Design Week - ed H-Farm, piattaforma d’innovazione dedicata a soluzioni per l’imprenditoria, formazione e startup. Ma anche attraverso i laboratori territoriali sviluppati mediante i partner montani - Madonna di Campiglio, Alta Badia e Cortina - e il confermato sostegno alla Federazione Italiana Sport Invernali. La relazione tra risultati commerciali ed equazione valoriale Audi trova la sintesi nel rafforzamento dell’accessibilità del brand grazie alla molteplicità delle formule finanziarie, su misura alle esigenze del cliente italiano. Un approccio ‘tailor madè sottolineato dalla penetrazione dei prodotti finanziari per oltre l’80% dei contratti retail, a dimostrazione della reattività del Marchio alle esigenze di privati e imprese.

Non meno rilevante il consolidamento del noleggio, caratterizzato da una flessibilità di riferimento e arrivato a rappresentare il 43% delle immatricolazioni. Ai prodotti finanziari si affianca il successo di ulteriori strumenti di loyalty quali i servizi after sales, in primis le estensioni di garanzia e i pacchetti di manutenzione. Proprio il valore residuo, che è un riferimento per le gamme compatta e media Audi, rappresenta un vantaggio competitivo cui concorre in modo determinante il programma per l’usato garantito Audi Prima Scelta : plus, che è risultato superiore del 25% rispetto al 2022. Restando in tema di certezza nell’investimento, il valore residuo Audi ha un forte impatto sul mondo delle imprese, arrivate a rappresentare oltre il 63% dell’immatricolato dei Quattro Anelli Audi, unico brand premium a proporre in Europa un’intera gamma elettrica certificata carbon neutral, favorisce l’evoluzione sostenibile della catena del valore in un’opportunità per generare efficienza, adottando un paradigma industriale di tipo rigenerativo. Alla conversione carbon neutral di tutti gli stabilimenti entro il 2025 si affianca l’interpretazione dell’elettrico quale tecnologia più vantaggiosa grazie alla superiore efficienza e al minore impatto ambientale.

Un approccio che contribuisce alla crescita di oltre il 55% della gamma Bev rispetto al 2022. Nel 2024 Audi Italia potrà contare sul pieno regime commerciale di nuova Q8, sui lanci in ambito full electric di Q4 e-Tron (nelle concessionarie nel primo trimestre 2024) forte di un sensibile aumento di potenza (sino a +82 Cv), una velocità di ricarica superiore del 30% e un’autonomia Wltp prossima ai 560 km. Sempre nella prima metà del 2024 debutterà il suv full electric Q6 e-Tron, caratterizzato da un livello tecnologico mai raggiunto prima da Audi in quanto basato sulla piattaforma nativa elettrica Premium Platform Electric (Ppe). Ad Audi Q6 e-tron seguirà, sempre su base Ppe, l’inedita A6 e-tron, declinata anche nella configurazione Avant, che fa parte integrante del Dna del brand. Il mercato italiano potrà dunque contare su ulteriore tassello dell’offensiva Audi che prevede di lanciare entro il 2025 oltre 20 nuovi modelli, di cui 10 full electric.