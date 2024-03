Auto Europa, a febbraio immatricolazioni salgono del 10,2%. Elettriche a quota 12%, ibride al 29%

Continua anche a febbraio il rimbalzo delle vendite di auto nuove in Europa. Le immatricolazioni dei Paesi Ue, di Gran Bretagna e Paesi Efta sono infatti risultate in rialzo del 10,2% su base annua attestandosi a quota 995.059 unità. Lo rende noto il consueto bollettino mensile dell’Acea, l’associazione dei produttori europei di autoveicoli. Nella sola Ue le immatricolazioni su base annua sono risultate in aumento del 10,1% a 883.608 unità. In particolare, tra i quattro principali mercati europei di riferimento si segnalano Francia (+13%) e Italia (12,8%) con una crescita a doppia cifra, la Spagna (+9,9%), frena la Germania a febbraio con un +5,4%. Quanto alle varie tipologie di auto nel mercato Ue, a febbraio, quelle elettriche a batteria si sono attestate su una quota del 12% (stabili su febbraio 2023), mentre le auto ibride elettriche detengono una quota vicina al 29%. La quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è risultata pari al 48,4%, segnando un calo rispetto al 51,9% registrato un anno fa.

Nei primi due mesi del 2024, i volumi immatricolati raggiungono 2.012.136 unita, con una variazione positiva del 10,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. «A febbraio 2024, il mercato europeo dell’ auto prosegue il trend positivo avviato a gennaio, segnando un’altra crescita a doppia cifra (+10,2%) - afferma Roberto Vavassori, presidente di Anfia -. Nel secondo mese dell’anno, tutti e cinque i major market (incluso Uk) registrano un incremento: +14% il Regno Unito, seguito da Francia (+13%), Italia (+12,8%) e Spagna (+9,9%), mentre la Germania registra una crescita piu contenuta (+5,4%). A febbraio, la quota di penetrazione delle vetture elettriche pure (Bev), pari al 13,2%, torna a superare la quota delle vetture diesel (12%) dopo il pareggio registrato nel mese di gennaio. In Italia, invece, l’immatricolato diesel pesa per il 14,6% delle vendite nel mese, contro il solo 3,4% delle Bev (al 2,1% a gennaio 2024)». Le auto ricaricabili (Bev e PHEV) raggiungono il 20,5% di quota. Se consideriamo i soli 5 major market, le vendite di auto ricaricabili ammontano invece a 119.789 unita a febbraio (+8,8%), con una quota del 17,8%. In Italia, i volumi totalizzati a febbraio 2024 si attestano a 147.026 (+12,8%). Nei primi due mesi del 2024, le immatricolazioni complessive ammontano a 288.948 unita, con un rialzo dell’11,7% rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2023.