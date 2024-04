Auto, in Italia 693 ogni 1000 abitanti, indice più alto in Ue. Parco circolante sempre più vecchio: nel 2023, età media 12 anni e 10 mesi

Nel 2023, le auto circolanti in Italia sono cresciute di altre 700mila unità, arrivando a sfiorare i 41 milioni. Questo dato, unito ad una popolazione pressoché costante, ci ha portati ad avere in Italia un rapporto autovetture/popolazione residente sempre più alto e pari a 693 auto per 1000 abitanti. Se si considera, invece, il totale dei veicoli il rapporto è di 929 veicoli ogni 1.000 abitanti (entrambi i valori in crescita rispetto al 2022). Da sottolineare che i due indici sono i più alti in Europa. Lo rileva l'annuario statistico Aci 2024.

La domanda netta di autovetture (prime iscrizioni meno radiazioni) è cresciuta di circa 600.000 unità, a causa del numero di radiazioni riscontrate nel 2023 (meno di 1 milione): si tratta del livello più basso del periodo 2000-2023. Il saldo positivo è andato ad incrementare ulteriormente la consistenza del parco autovetture. Nel 2023 l’età mediana delle autovetture radiate è di 18 anni e 6 mesi, in aumento di 4 mesi rispetto al 2022. Lo rileva l'annuario statistico Aci 2024.

Il parco circolante italiano è sempre più vecchio: nel 2023, l’età media delle autovetture è di 12 anni e 10 mesi: 4 mesi in più del 2022. Le Euro 0-3 - auto che hanno almeno 14 anni - sono poco meno di 1 su 4 (il 25% circa del totale). Lo rileva l'annuario statistico Aci 2024.