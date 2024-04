Ayvens arriva anche in Italia. Il nuovo marchio nato da acquisizione di LeasePlan da parte di ALD Automotive

Arriva anche in Italia il nuovo marchio Ayvens, nato dall’acquisizione di LeasePlan da parte di ALD Automotive e con l’obiettivo dichiarato di ridisegnare la mobilità del futuro, tra azzeramento delle emissioni e trasformazione digitale del settore. Il nuovo marchio punta a rafforzare la competitività e il posizionamento delle due aziende presenti sul mercato da oltre 40 anni e sarà utilizzato per tutti i segmenti di clientela (corporate, PMI, professionisti e privati) e su tutti i canali e i touch point, in particolare attraverso l’ampio ecosistema digitale dell’azienda. Nel mirino della nuova realtà c’è una mobilità più semplice, intelligente e sostenibile, come riflette il suo stesso nome, che indica la via da seguire per il progresso, frutto della combinazione di tre parole come way, advance ed heaven. La forma fluida all’insegna del progresso e del dinamismo e il nome dell’azionista di maggioranza, ovvero Société Générale, costituiscono la base del nuovo brand.

«Ci aspettano mesi impegnativi ma allo stesso tempo entusiasmanti - ha dichiarato Philippe Valigny, managing director di Ayvens Italia - e siamo certi che i vantaggi saranno per tutti, clienti, fornitori, dipendenti e azionisti. Confidiamo che l’energia dei team del gruppo, insieme al nostro talento, saranno in grado di produrre le migliori performance del settore». «Ayvens - ha invece commentato Alberto Viano, deputy managing director di Ayvens Italia - nasce per diventare il principale attore globale della mobilità sostenibile. Con la più grande flotta di veicoli elettrici multimarca al mondo, su una flotta totale di 3,4 milioni di veicoli gestiti a livello globale, l’azienda mira ad aprire la strada verso l’azzeramento delle emissioni nette e a plasmare ulteriormente la trasformazione digitale del settore».