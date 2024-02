Bitti (Kia Italia): «EV9 passo importante verso elettrificazione gamma. 2024 tante novità fra cui EV3, un crossover full electric»

COURMAYEUR - «Il lancio di EV9 rappresenta per Kia un passo importante in quella che è una strategia iniziata nel 2021, che prevede la progressiva elettrificazione della nostra gamma con l’arrivo sul mercato di un totale di 15 modelli elettrici entro il 2027. Kia è pronta a trasformarsi in un fornitore di servizi di mobilità sempre più flessibili e adatti a quelle che sono le esigenze mutevoli dei consumatori. EV9 è oggi l’ambassador del nostro brand nel mondo delle vetture elettrificate e ci permette di guardare al futuro con un livello tecnologico all’avanguardia e un design sofisticato e inconfondibile, basato sulla nuova filosofia ‘Opposites United’». È quanto ha sottolineato Giuseppe Bitti, Managing Director & COO di Kia Italia incontrando i giornalisti della stampa specializzata a Courmayuer dove la Kia EV9 è esposta insieme alle altre 6 finaliste del premio internazionale Car Of The Year 2024 che verrà assegnato il prossimo 26 febbraio durante il salone di Ginevra.

Per Bitti la Kia EV9 è una vettura «che rompe gli schemi e che esplora territori che il nostro marchio non aveva ancora presidiato prima d’ora: una vettura lunga 5 metri configurabile a 6 e 7 posti, con una batteria da 99,8 kWh che garantisce un’autonomia di oltre 500 km e un sistema di ricarica ultrarapido da 800V, con Adas di guida autonoma di livello 3. Inoltre, su EV9 è già stata implementata la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che consente di utilizzare l’energia per alimentare altri dispositivi, e il sistema Vehicle-to-Grid (V2G) con la funzione di possibile re-immissione dell’elettricità non utilizzata nella rete». Parlando dei prossimi lanci di prodotto, Bitti ha osservato che il 2024 sarà un anno ricco di novità. «Proseguendo sulle orme della strategia globale di elettrificazione - ha detto - lanceremo nell’ultimo trimestre 2024 la nuova EV3, crossover full electric, che ci porterà a presidiare il segmento B con una vettura completamente elettrica particolarmente interessante per il mercato italiano ed europeo. Mantenendo la stessa impostazione tecnologica di EV6 e EV9, anche EV3 sarà costruita sulla piattaforma E-GMP, specifica per i veicoli 100% elettrici, e avrà un design moderno e avveniristico con gli stessi stilemi di design di EV6 e EV9».

Nella prima parte dell’anno, inoltre, Kia presenterà i restyling di Sorento e Picanto. «Entrambe queste vetture, vere e proprie icone della gamma Kia - ha spiegato Bitti - saranno interessate da un profondo aggiornamento del design, che include nuovi colori, materiali sostenibili e una dotazione tecnologica particolarmente ricca nei rispettivi segmenti di appartenenza. Ma le novità non finiranno perché avremo un altro importante rinnovamento gamma che si vedrà verso metà 2024». Nel fare un bilancio dell’anno appena trascorso, Bitti ha ricordato che il 2023 è stato «un anno positivo per il nostro marchio in termini di risultati di vendita. Kia ha messo a segno nel 2023, in Europa, la migliore performance di vendite di sempre con 572.297 unità (+5,4% rispetto al 2022). E anche a livello globale, sono stati registrati nel 2023 i risultati commerciali migliori di sempre relativamente a tutti i parametri aziendali: + 6,4% rispetto all’anno precedente con 3.087.384 unità vendute; i ricavi su base annua sono aumentati del 15,3% arrivando a 68,57 miliardi di euro; l’utile operativo è salito a 7,98 miliardi di euro, in aumento del 60,5% rispetto al 2022, con un margine operativo dell’11,6%.

«Possiamo dire - ha sottolineato Bitti - che la fine del 2023 chiude il cerchio di un periodo atipico per il mercato dell’auto, iniziato con il Covid-19, dove una serie di avvenimenti come il lockdown e la crisi dei semiconduttori, hanno portato a ribaltare le logiche ordinarie: si è passati da una logica push di sovrabbondanza di scorte in stock a una situazione di carenza. Il 2023 è iniziato con una coda di portafoglio ordini clienti ancora in grande disponibilità, che nel corso dell’anno si è gradualmente ridotta proprio perché la domanda è ritornata a dei livelli più bassi, simili a quelli pre-Covid del 2019. Abbiamo assistito a un aumento dell’immatricolato ma non supportato da un trend analogo per quanto riguarda i nuovi contratti. Dall’altra parte abbiamo visto una crescita dei canali flotte, perché le aziende hanno delle dinamiche della gestione e dell’utilizzo del parco auto che prescindono un pò dalle congiunture economiche a breve termine. Questa crescita - ha concluso Bitti - è da ritenersi coerente con quella che è l’evoluzione della nostra gamma, che è sempre più orientata ai modelli elettrici e ricchi di tecnologie e contenuti».