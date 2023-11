BMW Group, trimestre migliore delle stime. Ricavi in crescita del 3,4% a 38,46 mld. L’utile operativo +18% a 4,35 mld

Bmw ha chiuso il terzo trimestre con ricavi in crescita del 3,4% a 38,46 miliardi di euro, contro i 37,54 previsti dagli analisti. In crescita oltre le stime anchje l’utile operativo (Ebit), salito del 18% a 4,35 miliardi. Nei 9 mesi i ricavi sono stati pari a 112,53 miliardi di euro, mentre per l’intero esercizio il gruppo conferma le proprie stime, con un utile lordo superiore al 2022 e un utile netto inferiore.