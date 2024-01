BMW Group, vendite record a 2,55 mln di auto nel 2023 (+6%). Bev aumentate del 74% raggiungendo 376mila veicoli

MONACO DI BAVIERA - Il gruppo Bmw ha visto nel 2023 le sue vendite globali aumentare del 6,5% raggiungendo quasi 2,55 milioni di veicoli, il numero più alto di auto vendute nella sua storia. La casa bavarese ha sottolineato come le vendite di modelli completamente elettrici (BEV) sono aumentate del 74% raggiungendo 376.000 veicoli, dato che - ha affermato il nuovo responsabile delle vendite Jochen Goller - segnala come Bmw sia cresciuta più rapidamente in questo segmento rispetto al mercato globale dei veicoli completamente elettrici con una quota del 15% sulle vendite totali del gruppo. Nell’anno in corso, la BMW punta a vendere più di mezzo milione di auto esclusivamente elettriche e ad aumentare la propria quota delle vendite totali a circa il 20%.

«Continuiamo a vedere una forte domanda per i nostri prodotti completamente elettrici», ha affermato Goller, riferendosi ai 18 modelli Bev della gamma del gruppo. Tutte le regioni hanno contribuito al record di vendite della casa automobilistica. In Cina le vendite sono cresciute del 4,2%, in Europa del 7,5% e negli Stati Uniti del 9,4%. Nel 2022 e nel primo trimestre del 2023, la mancanza di semiconduttori, i colli di bottiglia nella fornitura e i blocchi del coronavirus in Cina hanno causato un calo delle cifre di vendita della Bmw, ma poi la situazione è migliorata. Nell’ultimo trimestre, le vendite globali sono aumentate del 10% raggiungendo 719.000 auto.