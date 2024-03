Bonus per acquisto auto elettriche sospeso in molte nazioni: Germania, Svizzera, Svezia e Gb (privati). In Spagna stop a settembre

Non si placano in Germania le contestazioni al Governo di Berlino per aver sospeso a metà dicembre 2023 i bonus per l’acquisto di auto elettriche. Ciò che si chiedono utenti e addetti ai lavori (costruttori e operatori della vendita) è se questa improvvisa debolezza dell’incentivazione. Per fare chiarezza sulla situazione nel raffronto con gli altri Paesi impegnati nella transizione ecologica - e forse per spingere i decision maker ad un ripensamento - il quotidiano Handelsblatt ha pubblicato uno studio realizzato da Efarher sulle politiche di incentivazione nel mondo, Cina compresa. Molti Paesi credono ancora che sia indispensabile una promozione delle auto elettriche ma l’atteggiamento della Germania non è il solo, anche se con diverse declinazioni. Anche la Svizzera non fornisce alcun sostegno a livello nazionale per immatricolare le auto elettriche. Ed alla fine del 2023 è stata abolita anche l’esenzione dalla tassa sull’importazione. Niente bonus nemmeno in Svezia dove il semaforo rosso si è acceso già nel 2022. Questo perché il primo ministro Ulf Kristersson affermava già allora che i costi di acquisto e di utilizzazione di un’ auto elettrica erano paragonabili a quelli di un motore a combustione.

La Francia, ad esempio, ha smesso di promuovere le auto elettriche di fabbricazione cinese per limitarne le importazioni ma ha confermato un bonus ambientale di 5.000 euro per alcuni modelli selezionati. Inoltre la Francia sostiene il cosiddetto leasing sociale che consente a chi ha basso reddito (15.400 euro per ogni componente adulto della famiglia) il noleggio mensile dell’auto elettrica al costo massimo di 100 euro solo per percorrenze di 8.000 chilometri all’anno per andare al lavoro. Mentre la Gran Bretagna ha recentemente escluso un ritorno degli incentivi per i privati che erano stati aboliti nel 2022 (la voce non è stata inserita nella finanziaria di primavera) riservandoli solo agli acquisti delle aziende, in Spagna sarà possibile ottenere fino a 10.000 euro di sussidi ma solo fino a metà settembre 2024.

Nei Paesi Bassi sono previsti bonus per l’ acquisto fino a 2.950 euro per le auto elettriche oltre ad ampie agevolazioni fiscali come l’esenzione dalla tassa di immatricolazione e da quella sugli autoveicoli. In Cina dal gennaio 2024 l’ acquisto di auto elettriche viene sovvenzionato solo se vengono rispettate una serie di norme relative all’origine dei materiali delle batterie. Attualmente sono circa 40 i modelli che possono beneficiarne. Acquistando un’ auto elettrica gli utenti Usa possono ricevere un credito d’imposta fino a 7.500 dollari (equivalenti a 6.900 euro) ma solo per le persone che guadagnano meno di 150.000 dollari e se l’ auto non costa più di 55.000 dollari (si applicano eccezioni per light-truck e suv fino a 80.000 dollari).