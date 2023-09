BP, a Birmingham il più grande hub di ricarica del Regno Unito. Dispone di 30 colonnine da 300 kW e 150 da 7 kW

BIRMINGHAM - Il colosso britannico dell’energia BP ha aperto quella che viene definita «la più grande stazione di ricarica per auto elettriche del Regno Unito» e che è in grado di collegare alle colonnine fino a 180 veicoli a batteria alla volta. Questo gigahub è situato in prossimità del centro espositivo NEC di Birmingham ed è vicino ai principali svincoli per le autostrade M42 e M6 ed è dotato di un punto vendita Starbucks ‘drive-through’ per ingannare le attese. Terzo impianto BP di questo tipo ad entrare in funzione - dopo quello a Park Lane, nel centro di Londra e l’altro all’aeroporto di Gatwick - può ricaricare fino a 30 veicoli con connessioni rapide CC da 300 kW e altri 150 presso punti di ricarica CA (più lenti) da 7 kW. «l nuovo sito è uno delle centinaia di hub che prevediamo di aprire in questo decennio - ha sottolineato Akira Kirton, vicepresident di BP Pulse UK - nei luoghi in cui gli utenti di veicoli elettrici ne hanno bisogno». A sua volta il ministro del Tesoro Jeremy Hunt, che era presente all’inaugurazione del gigahub BP, ha dichiarato che si tratta del «più grande investimento privato nella ricarica elettrica nel Regno Unito» e che segna «un passo significativo nella implementazione dell’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici».