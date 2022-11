Brembo, in nove mesi i ricavi sfiorano quelli del 2021. Alza le stime su fatturato, utile sale a 235 milioni

BERGAMO - Brembo prosegue nel solco della crescita e mette a segno utile e ricavi in forte aumento. In particolare il fatturato dei primi nove mesi dell’anno sfiora quello dell’interno 2021. Con queste premesse il gruppo guidato da Matteo Tiraboschi ha alzato le stime sui ricavi con una previsione di crescita del 30% per l’interno 2022 rispetto all’anno scorso. Guardando ai risultati si registra un utile netto a 234,8 milioni di euro, in crescita del 39,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi hanno avuto una crescita del 33,6% a 2,73 miliardi. Bene anche il margine operativo lordo (Ebitda) che sale a 482,3 milioni (+26,4%) e gli investimenti che ammontano a 210,8 milioni.

Con i primi nove mesi dell’anno «sfioriamo i ricavi dell’intero 2021», afferma con soddisfazione il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi. «In uno scenario - aggiunge - di persistente difficoltà, l’azienda registra risultati ancora in forte crescita in tutte le geografie e segmenti di riferimento». L’andamento positivo riguarda tutti i settori e le aree geografiche in cui opera il gruppo. Il mercato dell’ auto, in particolare, ha ottenuto una crescita del 33,3% e quella dei motocicli del 49,9%. Brembo cresce a doppia cifra in tutte le aree, in particolare nel mercato nordamericano (53%), sudamericano (60,4%), India (44,7%) e Cina (36,1%).

Resta l’attenzione sul versante delle nuove tecnologie e dell’innovazione. Recentemente il gruppo ha creato Brembo Ventures, l’unità dedicata al venture capital che consentirà di investire nelle startup tecnologiche. L’innovazione è nel «nostro Dna. Abbiamo tanti cantieri aperti dal punto di vista tecnologico per i nostri prodotti e li sveleremo al momento opportuno», conclude Tiraboschi.