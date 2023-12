BYD, ormai è deciso: il primo stabilimento di un costruttore cinese sorgerà in Ungheria

BYD costruirà il suo primo stabilimento in Europa a Szeged, in Ungheria, e sarà dunque il primo costruttore cinese a fabbricare direttamente sul nostro Continente le proprie automobili. Vengono così confermate le voci che si erano susseguite negli ultimi mesi e che avevano indicato nel gruppo di Shenzen il candidato più serio a compiere questo storico passo che prepara ad un cambio di passo strategico.

E come tale avrà bisogno di più fasi per essere implementato, a cominciare dalla costituzione di una filiera di fornitori (molti dei quali appartenenti alla stessa BYD) organizzati per la creazione di un “ecosistema verde locale”. BYD parla di migliaia di nuovi posti di lavoro e della scelta dell’Ungheria dovuta alla sua posizione geografica, alle infrastrutture di collegamento e alla sua base industriale testimoniata dalla presenza di altri costruttori automobilistici come Audi, Mercedes Opel e Suzuki insieme a fornitori come Bosch, Continental, Delphi, Denso, Michelin, Hankook, Lear e Luk. In lizza c’erano anche la Germania – dove BYD ha il suo centro di ricerca e sviluppo per l’Europa – e la Francia.

Non ci sono dunque date certe per quando lo stabilimento BYD né quali saranno i modelli che vi saranno costruiti, ma si sa che si tratterà di auto ibride plug-in ed elettriche e che saranno assemblate su linee di produzione fornite delle più moderne tecnologie. BYD è già presente produttivamente in Ungheria, ma solo per i bus elettrici e i camion, a Kamarom, al confine settentrionale con la Slovacchia, mentre l’impianto automobilistico sorgerà a Szeged, città viceversa posta sul confine settentrionale del paese magiaro oltre il quale si trovano la Serbia e la Romania. Al momento BYD insidia a livello globale Tesla per le vendite di auto elettriche, ma in Europa ha venduto solo 13mila unità ed è già presente in 19 paesi e 230 concessionari.