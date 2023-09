Byd triplica utile netto semestrale a 1,39 mld euro. L’aumento è del 204,6% rispetto all’anno precedente

PECHINO - La casa automobilistica cinese BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici, ha annunciato lunedì che l’utile netto semestrale e triplicato, grazie alla forte domanda di veicoli puliti in Cina. BYD ha registrato un utile netto di 10,95 miliardi di yuan (1,39 miliardi di euro) per il periodo gennaio-giugno, con un aumento del 204,6% rispetto all’anno precedente, ha dichiarato il gruppo in una dichiarazione alla borsa di Hong Kong, dove e quotato.

Anche il fatturato semestrale ha registrato un forte aumento rispetto all’anno precedente (+72,7%), attestandosi a 260,1 miliardi di yuan (33,06 miliardi di euro). Secondo BYD (Build Your Dreams), questa buona performance e attribuibile alla «forza del marchio», alle economie di scala e alla «riduzione dei costi delle materie prime».