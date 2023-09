Cancelliere Scholz apre la fiera di Monaco: «Industria tedesca dell'auto competitiva. La sfida sia uno stimolo a migliorarsi»

MONACO DI BAVIERA - «La competitività dell’industria automobilistica tedesca è fuori discussione». Lo ha detto oggi a Monaco di Baviera il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in occasione dell’apertura della fiera internazionale dell’automobile Iaa. Il cancelliere ha così commentato la crescente preoccupazione per la crescita della concorrenza internazionale, in particolare cinese, sottolineando che la competizione dev’essere uno stimolo a migliorarsi. Scholz si è presentato con la sua ormai nota benda sull’occhio, dovuta a un incidente mentre correva, e ha scherzato: «il fine settimana mi ha anche mostrato che, per quanto sia divertente fare jogging, per alcune distanze è meglio prendere l’auto.»

La presidente dell’Associazione tedesca dell’industria automobilistica Vda, Hildegard Müller, è intervenuta esprimendo la sua preoccupazione per la Germania come sede di attività commerciali e per la delocalizzazione.

«Vogliamo investire qui. Ma le condizioni per farlo devono essere giuste», ha detto Müller, che ha sottolineato come tasse, imposte e prezzi dell’energia in Germania non siano più competitivi a livello internazionale, mentre Usa e Cina sostengono l’innovazione con meno burocrazia e più libertà tecnologica.