Carburanti, alla pompa il “servito” torna sopra quota 2 euro/litro per il diesel. Il prezzo della benzina poco sotto (1,95 euro/litro)

Dopo il doppio balzo a cavallo di capodanno, sul fronte carburanti non si registrano variazioni sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Nel frattempo però gli effetti dei rialzi si riversano sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Con il risultato che la media della benzina in self service supera questa mattina quota 1,8 euro/litro, il gasolio vola verso 1,87, mentre sul «servito» i livelli sono poco sotto i 2 euro/litro per la benzina (1,95 euro/litro) e già oltre per il gasolio (2,02 euro/litro).

Lo segnala la Staffetta Quotidiana che riporta le le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico con la benzina self service a 1,803 euro/litro (+71 millesimi, compagnie 1,807, pompe bianche 1,791), diesel a 1,865 euro/litro (+71, compagnie 1,868, pompe bianche 1,855). Benzina servito a 1,951 euro/litro (+62, compagnie 1,986, pompe bianche 1,869), diesel a 2,015 euro/litro (+62, compagnie 2,048, pompe bianche 1,931). Gpl servito a 0,791 euro/litro (+11, compagnie 0,801, pompe bianche 0,777), metano servito a 2,394 euro/kg (+45, compagnie 2,394, pompe bianche 2,395), Gnl 2,443 euro/kg (+102, compagnie 2,483 euro/kg, pompe bianche 2,404 euro/kg).