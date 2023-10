Cattaneo (Enel): «Serve un sforzo sulle colonnine per auto elettriche. Puntare alle aree di servizio nelle autostrade»

CERNOBBIO - «Una delle paure sull’ auto elettrica in Italia riguarda la rete di distribuzione». Lo afferma l’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo secondo il quale «c’è un problema di punti di ricarica, soprattutto laddove servono». «Finora - spiega - sono state messe le torrette dove i comuni davano l’autorizzazione, ma non sempre nei luoghi necessari». A suo avviso «serve un nuovo sforzo soprattutto sulle autostrade, perché è difficile e poco invogliante rimanere 20 minuti al sole o al freddo per ricaricare la propria auto elettrica senza avere i servizi accessori che le aree di servizi normalmente hanno e secondo noi le colonnine vanno messe nelle aree dove ci sono già i servizi».