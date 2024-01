Cina, boom vendite auto elettriche: +21,9% nel 2023 a 6,1 milioni. Mercato complessivo a 21,6 milioni di veicoli

PECHINO - Le vendite di veicoli elettrici in Cina sono aumentate del 21,9% nel 2023, in quello che e considerato il più grande mercato automobilistico del mondo. Secondo i dati resi noti dalla Federazione cinese dei produttori di auto personali (CPCA), nell’intero 2023 sono state vendute circa 6,1 milioni di auto completamente elettriche. Secondo il CPCA, hanno trovato acquirenti anche piu di 2,7 milioni di modelli ibridi. Lo scorso anno, in tutte le categorie, in Cina sono state vendute complessivamente 21,6 milioni di autovetture (+5,6% su base annua). Negli ultimi anni in Cina sono emersi decine di marchi locali innovativi che competono con produttori stranieri che faticano ad adattarsi.

A dicembre, la BYD e stata ancora una volta campionessa elettrica indiscussa nel suo Paese (con piu di 340.000 auto vendute), molto davanti all’americana Tesla (piu di 94.000), che ha una gigantesca fabbrica a Shanghai e li prepara lo stabilimento di un secondo per produrre batterie. BYD, che commercializza le sue auto in una cinquantina di paesi, compresa l’Europa, e uno di tanti produttori cinesi che ora mettono il turbo all’estero. Il gruppo ha strappato a Tesla il titolo di piu grande venditore mondiale di veicoli di questo tipo nel quarto trimestre del 2023. Tesla, tuttavia, rimane il piu grande venditore per l’intero anno.

Secondo un calcolo basato sui dati CPCA, l’anno scorso le esportazioni cinesi di veicoli a nuova energia sono balzate a 3,5 milioni di veicoli (+27%). Questa cifra include le Tesla prodotte in Cina ma destinate ad altri mercati. Grazie alla sua leadership nei veicoli elettrici, la Cina avrebbe dovuto detronizzare il Giappone come principale esportatore mondiale di automobili nel 2023.