Cina, esportazioni auto +33,2% nel primo trimestre a oltre 1,32 milioni di veicoli

Le esportazioni cinesi di automobili sono aumentate del 33,2% su base annua nel primo trimestre del 2024, come mostrano i dati del settore. Secondo la China Association of Automobile, il Paese ha esportato oltre 1,32 milioni di veicoli durante il periodo. Nello specifico, sono stati esportati circa 307.000 veicoli a nuova energia (Nev), in crescita del 23,8% su base annua. Solo a marzo, le esportazioni cinesi di automobili sono aumentate del 37,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e le sue esportazioni di Nev sono aumentate del 59,4%.