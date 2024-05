Cina potrebbe alzare tariffe doganali del 25% su auto Ue di cilindrata superiore ai 2.500 cc

La Cina potrebbe decidere di aumentare le tariffe doganali temporanee applicate sulle auto di grossa cilindrata importate dall'Unione europea e agli Stati Uniti. E' quanto fanno sapere dalla Camera di Commercio cinese per l'Ue. La misura potrebbe colpire le autovetture di cilindrata superiore ai 2500 cc e portare le tariffe temporanee fino a un massimo del 25%, una misura - osserva ancora la Camera di commercio - in linea con le regole del Wto. La Cina starebbe valutando questa mossa in risposta alle tariffe che gli Usa hanno deciso di applicare ai veicoli elettrici cinesi e all'indagine anti-sovvenzioni avviata dall'Ue.