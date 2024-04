Cina, Tajani: «Auto elettriche in Italia? Apertura ma tutelare industria nazionale»

"Noi siamo sempre interessati agli investimenti, serve però che siano in ogni caso rispettate le regole del 'level playing field' e sia garantita la sicurezza della produzione nazionale. Quindi apertura, ma con un principio di reciprocità e con delle valutazioni. Questo non perché è la Cina, ma nei confronti di qualsiasi investitore straniero noi guardiamo che sia tutelata la sicurezza nazionale dell'industria. Io ho sempre sostenuto questo principio: ben vengano gli investimenti stranieri, ma è giusto che ci sia un monitoraggio su che tipo di investimento" che "devono essere finalizzato alla crescita economica del Paese con un mutuo vantaggio, non per comprare e portare via". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo alla Farnesina a una domanda sulla posizione del governo riguardo l'importazione e l'eventuale produzione di auto elettriche cinesi in Italia.