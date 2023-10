Byd registra utile trimestrale più alto di sempre (1,4 mld di dollari) e sorpassa Tesla nella produzione di veicoli elettrici

Byd, il piu grande produttore mondiale di veicoli elettrici (EV), ha riportato il profitto trimestrale più alto di sempre, sostenuto dall’aumento delle consegne e da una campagna di riduzione dei costi guidata dal suo maggiore controllo sulla catena di fornitura. La società con sede a Shenzhen, che vede tra i suoi grandi azionisti la Berkshire Hathaway di Warren Buffett, ha comunicato che l’utile netto tra luglio e settembre e stato di 10,4 miliardi di yuan (1,4 miliardi di dollari). Battuto il precedente record di utili di 7,3 miliardi di yuan registrato nel quarto trimestre del 2022. L’utile del terzo trimestre di Byd si traduce in un +82,2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e in un +53% trimestre su trimestre. Nel terzo trimestre i ricavi sono cresciuti del 36,5% su base annua raggiungendo i 162,2 miliardi di yuan.

Byd, che aveva detronizzato Tesla come la più grande azienda di veicoli elettrici del mondo nel 2022, ha venduto 822.094 veicoli nei tre mesi terminati a settembre, con un aumento del 17,4% rispetto al trimestre precedente e un record trimestrale. A settembre l’azienda controllata dal miliardario cinese Wang Chuanfu ha registrato vendite per 287.454 unita, +4,8% rispetto ad agosto, riscrivendo il proprio record di vendite per il quinto mese consecutivo. La maggior parte dei modelli Byd ha un prezzo compreso tra 100.000 (13.700 dollari) e 200.000 yuan (27.300 dollari), nettamente inferiore rispetto a Tesla e agli altri concorrenti come Nio e Li Auto, i cui modelli ricchi di tecnologia vengono venduti a più di 300.000 yuan ciascuno (circa 41mila dollari).

Il risultato è in linea con le previsioni del gruppo con sede a Shenzhen, che si aspettava una cifra compresa tra 9,55 e 11,55 miliardi di yuan. Per i primi nove mesi del 2023, gli utili hanno raggiunto i 21,4 miliardi di yuan (2,77 miliardi di euro), più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2022. Originariamente specializzata nella progettazione e produzione di batterie, Byd si è diversificata nel settore automobilistico nel 2003 e attualmente è uno dei maggiori marchi di veicoli elettrici in Cina. Molti produttori stranieri (tra cui Tesla, Bmw, Mercedes, Audi, Toyota, Ford) dipendono dall’azienda cinese per le loro batterie. Questo mese il gruppo, tra i cui azionisti figura Warren Buffett, è diventato anche il primo produttore al mondo a superare il traguardo simbolico dei 5 milioni di veicoli elettrici prodotti.