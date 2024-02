Cresce dell’11,5% il mercato dell’auto in Europa a gennaio. Buon inizio 2024 ma in sofferenza acquisti privati

Nel mercato europeo (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) sono state immatricolate a gennaio 1.015.381 vetture, l’11,5% in più dello stesso mese del 2023. I dati sono dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei. Il gruppo Stellantis ha venduto a gennaio 162.525 auto, il 15% in più dello stesso mese dell’anno scorso, in Europa (Ue, Paesi Efta e Regno Unito). La crescita è maggiore di quella del mercato (+11,5%). La quota di mercato sale al 19,1% contro il 18,6% di un anno fa. «Buon inizio del 2024» per le immatricolazioni auto in Europa ma «in tutta l’area sono in sofferenza gli acquisti dei privati che risentono fortemente degli aumenti di prezzi degli ultimi anni.

Questa situazione spiega, in parte, la forte crescita del noleggio a lungo termine, che è una formula nata per le flotte aziendali, che si sta però estendendo rapidamente anche ai privati». Lo dice Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, nel commentare i dati delle immatricolazioni di gennaio diffusi da Acea. «Il noleggio a lungo termine - indica - è infatti una soluzione alternativa all’acquisto molto allettante e comoda che, oltre a semplificare la gestione dell’ auto, consente, in questa fase di mercato, di diluire nel tempo i forti aumenti dei prezzi delle auto», conclude.